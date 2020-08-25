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Aktüel Adana'da balkondan düşen sıva parçasıyla yaralanan veteriner hayatını kaybetti
Aktüel

Adana'da balkondan düşen sıva parçasıyla yaralanan veteriner hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:33:00 -
Adana'da balkondan düşen sıva parçasıyla yaralanan veteriner hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da bir binanın altıncı kat balkonundan düşen sıva parçasıyla başından yaralanan veteriner 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63012 sokakta veteriner Burçin Serinsöz (45), 4 Ağustos'ta ortağı olduğu kliniğin önünde bankta oturduğu sırada binanın altıncı katındaki balkonundan kopan sıva parçası üzerine düştü.

Başından yaralanan Serinsöz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Serinsöz, 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Klinik çalışanlarından Buket Özbilen, Serinsöz'ün yaralanmasının ardından iş yerinin diğer ortağı Vedat Sürekli'nin ilk müdahalede bulunduğunu ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirterek, ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Serinsöz'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.



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