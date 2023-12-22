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Gündem Adana'da aynı hastanede 2. defa yangın çıktı! 'Kundaklama' şüphesi gündemde
Gündem

Adana'da aynı hastanede 2. defa yangın çıktı! 'Kundaklama' şüphesi gündemde

Yeniakit Publisher
2023-12-22 23:23:00 - 2023-12-22 23:49:05

Adana'da eski Göğüs Hastanesi'nde 3 gün arayla ikinci defa yangın çıktı.

Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi’ndeki eski Göğüs Hastanesi'nin "arşiv" bölümü yandı.

Hastaneden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

"Arşiv" bölümündeki evrakların bazıları itfaiye tarafından kurtarıldı ancak bir kısmı kül oldu.

Adana’da 3 gün içinde ikinci defa çıkan hastane yangını, "kundaklama" şüphesini gündeme getirdi. 19 Aralık'ta akşam saatlerinde, bugün yanan hastanenin hemen karşısındaki ek binası kullanılamaz hale gelmişti.

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