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Yerel

Adana’da aniden bastıran kuvvetli yağış hayatı felç etti

Adana’da aniden bastıran kuvvetli yağış kentte hayatı felç etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:50:52 -
Adana’da aniden bastıran kuvvetli yağış hayatı felç etti

Adana’da aniden bastıran kuvvetli yağış kentte hayatı felç etti. Yağışlar nedeniyle yollar sular altında kaldı, şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi.


Öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan şiddetli yağış kentin birçok yerinde caddeleri sular altında bıraktı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.


Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettireceği bildirildi.

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