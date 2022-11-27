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Yerel Adana'da ANAP İl Başkanlığı kundaklandı!
Yerel

Adana'da ANAP İl Başkanlığı kundaklandı!

Adana'da Anavatan Partisi İl Başkanlığı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 20:29:00 - 2022-11-27 20:41:15

Adana'da Anavatan Partisi İl Başkanlığı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Anavatan Partisi Adana İl Başkanlığına gelerek, yanıcı madde döküp ateşe verdi. Şüpheliler olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri partinin bulunduğu dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Polis şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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