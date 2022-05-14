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Gündem Adana'da akılalmaz olay! Otoyol bariyerlerini çalarken yakalandı
Gündem

Adana'da akılalmaz olay! Otoyol bariyerlerini çalarken yakalandı

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bariyerleri sökerek çalmaya çalışan bir şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 23:34:00 -
Adana'da akılalmaz olay! Otoyol bariyerlerini çalarken yakalandı

Adana'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık girişimi yaşandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda bariyerleri sökerek çalmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Yüreğir ilçesi kısmında seyir halindeyken, bir kişinin demir bariyerleri söktüğünü fark etti. Ekipler, şüpheli Yunus G'yi gözaltına aldı.

Hırsızın bölgede çalılıklar arasına gizlediği demir bariyerler ele geçirildi.

Bariyerleri Karayolları ekiplerine teslim eden polis, zanlıyı polis merkezine götürdü.

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