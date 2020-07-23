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Aktüel

Adana'da ağabeyinin bıçakladığı kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 22:35:05 -
Adana'da ağabeyinin bıçakladığı kişi ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde bıçakla yaralanmış halde bir kişinin olduğu ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine geldi.

Göğüs ve karın kısmından bıçakla ağır yaralanan Ferman A'nın (32), ağabeyi Hanifi A. ile tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklandığı öğrenildi.

Ferman A, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayın burada gerçekleşmediğini belirleyen polis, yerdeki kan izlerini takip ederek araştırma başlattı.

Ara sokaklarda yaya olarak kan izleri takibini sürdüren ekipler, yaklaşık 100 metre mesafede bir sokakta olayın gerçekleştiğini tespit etti.

Polis, çevrede yaptığı incelemede olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçağı da ele geçirdi.

Kaçan zanlı ağabeyin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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