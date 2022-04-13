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Yerel Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yerel

Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 09:58:00 -
Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı öne sürülen iki kişiyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelilere ait kamyoneti kent merkezinde durdurup aradı.

Kamyonetin kasasında, ahşap paletlerle üzeri kapatılmış plastik tanklar içerisinde 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, kaçak akaryakıtla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

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