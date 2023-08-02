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Yerel Adana'da 21 bin 21 konut inşa edilecek
Yerel

Adana'da 21 bin 21 konut inşa edilecek

Yeniakit Publisher
2023-08-02 10:40:00 -
Adana'da 21 bin 21 konut inşa edilecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adana'da deprem konutlarının aralıksız yapımına devam edildiğini belirtti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adana'da deprem konutlarının aralıksız yapımına devam edildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizden Adana'da, konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz.

Adana'mıza; 18 bin 583 konut, 2 bin 438 köy evi olmak üzere toplamda 21 bin 21 ev inşa edeceğiz. 3 bin 191 konutumuzun yapımı devam ediyor." (İLKHA)
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