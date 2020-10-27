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Aktüel Adana'da 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi
Aktüel

Adana'da 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:47:31 -
Adana'da 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

ADANA (AA) - Adana'da, gizlice evine girdiği kadını boğarak öldürdüğü 18 yıl sonra ortaya çıkarılan zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fadime Ş'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gökhan Ç. hakkında yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.

Zanlı için "eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cinsel saldırı" suçundan 18 yıla hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Gökhan Ç'nin, evine gizlece girdiği Fadime Ş'yi darbettiği, daha sonra cinsel saldırıda bulunduğu kadını boğarak öldürdüğü belirtildi.

Zanlının, cinayetten 18 yıl sonra yakalanmasının şokuyla olayın gelişimine ilişkin doğrulanamayan savunmada bulunduğu ifade edilen iddianamede, Gökhan Ç'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapisi cezası verilmesi istendi.

Gökhan Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde, 2 Ekim 2002'de evindeki yatağında boğularak öldürülen Fadime Ş'nin katil zanlısı Gökhan Ç'yi 16 Ağustos'ta yakalamış, şüpheli tutuklanmıştı.

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