  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana'da 11 hırsızlık olayına karışan zanlı saklandığı barakada yakalandı
Yerel

Adana'da 11 hırsızlık olayına karışan zanlı saklandığı barakada yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde son bir ayda 3 motosiklet ve 8 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 10:00:00 -
Adana'da 11 hırsızlık olayına karışan zanlı saklandığı barakada yakalandı

Ekipler yaptıkları çalışmayla hırsızlıkların tamamını benzer olaylardan emniyette 26 suç kaydı bulunan Hüseyin O'nun (20) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüpheli Hüseyin O, adresinde yapılan aramada bulunamadı.

Polis ekibi, yaptığı geniş kapsamlı araştırmayla zanlının bir aydan bu yana Gülbahçesi Mahallesi'nde bulunan bir narenciye bahçesindeki barakada saklandığını belirledi.

Barakaya düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Barakada bulunan yastık, döşek ve yorganı şüphelinin evinden getirdiği tespit edildi.

Zanlının kendisini gözaltına alan ekiplere, yakalanma korkusuyla bir aydır evine gidemediğini ve ailesine hasret kaldığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin bazı motosiklet ve elektrikli bisikletleri kilitlerini kırarak çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23