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Yerel Adana yine yaptı yapacağını! 2024'e değil 2025'e girdiler!
Yerel

Adana yine yaptı yapacağını! 2024'e değil 2025'e girdiler!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 14:24:00 -
Adana yine yaptı yapacağını! 2024'e değil 2025'e girdiler!

Adana'da bu yıl da gelenek bozulmadı. Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Kente geçen yılda 2024 süslemeleri kullanılmıştı.

Adana'da bu yıl da gelenek bozulmadı. Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti. Kente geçen yılda 2024 süslemeleri kullanılmıştı.

2023'ün son günleri yaklaşırken Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı süslemeleri de son halini almaya başladı.

Tüm dünya 2024'e hazırlık yaparken Adana'da ise 2025 süslemeleri dikkat çekti.

Kent, her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yıla geçiş yapmak için gün sayıyor.

Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'na "2025" yazısı konulurken, şehirde de yer yer 2025 yazıları vatandaşların karşısına çıkıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belediyenin yanı sıra esnaf da süslemelerinde 2025 yazısını kullanıyor.

Bu görüntü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Geçtiğimiz yıl da Adana'da benzer görünler yaşanmıştı. Kozan ilçesinde düzenlenen yeni yıl eğlencelerinde esnafın 2023 yılı değil de 2024 yılı süslemeleri dikkat çekti.

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