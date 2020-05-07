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Aktüel

Adana Valisi Demirtaş kentte göreve başlayan İHA'ları inceledi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:07:05 -
Adana Valisi Demirtaş kentte göreve başlayan İHA'ları inceledi

ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde faaliyete başlayan Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2'leri inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, Adana Havacılık Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, burada göreve başlayan Bayraktar Taktik İHA TB2'lerle ilgili bilgi aldı.

Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde birçok başarılı çalışma gerçekleştirdiğini belirterek, "Emniyet Müdürlüğümüzün bünyesine devletimiz tarafından kazandırılan İHA'lar sayesinde de birimlerimizin başarısı katlanarak artacak ve gerçekleştirilecek faaliyetlerden daha da etkin sonuçlar alınacak." ifadesini kullandı.

Demirtaş, İHA'ların hayırlı olması temennisinde de bulundu.

Ziyarette, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hazır bulundu.

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