Adana risk durumu güncel | Adana yüz yüze eğitim son durum
Adana risk durumu değişti mi? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. Açıklanan ilk haritada orta riskli eller arasında yer alan Adana’nın risk durumunun değişip değişmediği merak ediliyor. Adana’da yüz yüze eğitim iptal mi olacak?
Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği kabine toplantı 15 Mart 2021'de yapıldı. Peki, Adana risk durumu açıklandı mı?
Adana risk durumu güncel | Adana yüz yüze eğitim son durum
Adana orta riskli yani sarı renkteki iller arasında yer alıyor. Yeni risk haritası henüz açıklanmadı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevcut uygulama devam edecek gelişmeleri yakından takip etme kararı aldık. Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla milletimizin yeterli dikkati gösteremediğini tahmin ediyorum. Bundan sonra daha dikkatli olunacağını düşünüyorum. Vakalardaki artış devam ederse yeni kısıtlamalar da uygulanacaktır” dedi.