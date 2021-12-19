Türkiye’nin büyük bölümü beyaz örtüye büründü. Adana’nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple hangi ilçelerde okulların tatil olduğu merak ediliyor.

Adana okullar tatil mi? 20 Aralık Adana okullar tatil mi?

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı sebebiyle değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir amacıyla tüm okullarımızda, eğitim ve öğretime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.