  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı
Aktüel

Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 07:54:06 -
Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

ADANA (AA) - Adana merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olan ve aktif görevde olduğu belirtilen 1 astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru ve 6 özel sektör çalışanı ile aktif polislerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ekiplerce Adana merkezli 15 ilde şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Azerbaycan anlaşması sonrası Rusya'da SİHA paniği
Gündem

Türkiye-Azerbaycan anlaşması sonrası Rusya'da SİHA paniği

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Şube Müdürü Dr. Cavid Veliyev, Azerbaycan'ın Türkiye'den SİHA alması durumunda Ermenistan'a..
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Tecavüzler ülkesinde mide bulandıran olay
Gündem

Tecavüzler ülkesinde mide bulandıran olay

Dünyada kadınların en çok tecavüze uğradığı ülkelerden biri olan Hindistan'da 30'lu yaşlardaki bir kişi, tarlaya götürdüğü 86 yaşındaki kadı..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı