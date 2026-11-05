  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bolat ve bakanlara fon iftirasına iddianame! Ağırel ve Saymaz için 14 yıl 10 ay hapis talebi Emniyet güçleri nefes aldırmıyor! Kumar operasyonlarında binlerce tutuklama Sözde emperyalist karşıtları Mekke Anlaşmasına da karşı: Bu ‘TİP’ten başka ne beklenir? “Beyin yıkama operasyonu” ve “gettolaştırma” dediler: Bu fotoğrafla fırtınayı kopardılar Seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum! Umarız Trump’ın Ukrayna ile barış çabasını etkilemez Ey yüce Allah’ım! Sen nelere kadirsin?.. İslam karşıtı Darwinci Sözcü, Kur’an’a sarıldı! Bu kitabı yazan kişi nerede? ‘Düğün evinin tefçisi ölü evinin yasçısı Sarıgül’ Türkiye Güney Kore iş birliği dünya basınında: Stratejik ortaklıkta nükleer enerji ve savunma öne çıktı İstanbul'da korkutan manzara! Kazı yapılan yol sağanakta çöktü Steven Sadettin ile Ela Rümeysa’nın uyuşturucu davasında karar çıktı
Gündem Adana Kozan’da 3,8 büyüklüğünde deprem
Gündem

Adana Kozan’da 3,8 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Adana Kozan’da 3,8 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Kozan ilçesinde saat 03.41’de kaydedilen 3,8 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 03.41'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,4 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23