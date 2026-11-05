Adana Kozan’da 3,8 büyüklüğünde deprem
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana’nın Kozan ilçesinde saat 03.41’de kaydedilen 3,8 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 03.41'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,4 kilometre derinliğindeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.