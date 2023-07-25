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Gündem Adana depremi sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu! Allah beterinden saklasın
Gündem

Adana depremi sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu! Allah beterinden saklasın

Yeniakit Publisher
2023-07-25 10:54:00 -

Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası ortaya çıkan toz bulutu korkuttu.

Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.
Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

Toz bulutu yükseldi

Adana’da yaşanan deprem sonrası bir vatandaşın çektiği görüntülerde toz bulutunun göğe yükseldiği görüldü. Bu görüntüler sosyal medya hızla yayıldı.

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