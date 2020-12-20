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Spor Adana Demirsporlu futbolcu Yunus Akgün: "Hedefimiz şampiyonluk"
Spor

Adana Demirsporlu futbolcu Yunus Akgün: "Hedefimiz şampiyonluk"

"Hedefim Avrupa'da oynamak ama şu anki tek hedefim Adana Demirspor ile kupa kazanmak"

Yeniakit Publisher
2020-12-20 11:04:08 -
Adana Demirsporlu futbolcu Yunus Akgün: "Hedefimiz şampiyonluk"

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün, "Çok kaliteli bir takımız. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah bu sene o sene olacak." dedi.

Mavi-lacivertli kulübün sezon başından Galatasaray'dan kiraladığı 20 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 8'i TFF 1. Lig ve 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta forma giydi.

Yunus, biri kupada olmak üzere kaydettiği 3 golle Akdeniz ekibine katkıda bulundu.

Yunus Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir tempo içinde olduklarını söyledi.

Kupa, lig ve ertleme maçları nedeniyle hafta içi ve hafta sonunda maça çıktıklarını aktaran Yunus, şunları kaydetti:

"Giresunspor maçından sonra Trabzonspor'la karşılaştık. Takım olarak müthiş mücadele ettik ve hak ettiğimiz sonucu aldık. Önümüzde Tuzlaspor maçı var. Maç maç gidiyoruz, şimdi Tuzlaspor maçını kazanmak istiyoruz. Devre arasına son 4 maç kaldı. Devreyi en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Trabzonspor gibi büyük bir takımı Ziraat Türkiye Kupası'nda eledik. Taraftar ve camiamızın beklentisi yüksek. Çok kaliteli bir takımız. Hedefimiz şampiyonluk. İnşallah bu sene o sene olacak."


- "Hedefim Avrupa'da oynamak"


Yunus, hedefleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Ben sezon başında Galatasaray'dayken başka takımlardan da teklifler geldi. Adana Demirspor'un teklifini duyduğumda hiç tereddüt etmedim. Direkt kabul ettim. Cüneyt Dumlupınar hocamızın gelmesiyle beraber takım olarak moral ve motivasyonumuz çok yüksek. Benim için de çok iyi geçiyor. Goller atmaya başladım. İnşallah daha da devamı gelecek. Daha çok goller atıp asistler yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Buraya hem kendimi geliştirmek hem de Adana Demirspor'a fayda sağlamak için geldim. Hedefim Avrupa'da oynamak ama şu anki tek hedefim Adana Demirspor ile kupa kazanmak."


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