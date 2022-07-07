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Spor Adana Demirspor'dan transfer
Spor

Adana Demirspor'dan transfer

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sağ kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 21:40:00 -
Adana Demirspor'dan transfer

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sağ kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı renklerine bağladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na, Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

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