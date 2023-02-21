Adana Demirspor'dan Gökhan Töre kararı
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan Töre'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.
Adana Demirspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.
Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Töre'nin kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.