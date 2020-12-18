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Spor Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Spor

Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar: - "İnşallah Demir Grup Sivasspor'u da eleyip çeyrek finale kalırız"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:47:09 -
Adana Demirspor'da, Tuzlaspor maçının hazırlıkları sürüyor

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 21 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Mavi-lacivertliler, tesislerde teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar yönetiminde antrenman yaptı.

Aktif ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla tamamlandı.

Teknik sorumlu Cüneyt Dumlupınar, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Dumlupınar, Demir Grup Sivasspor eşleşmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Eşleşmeden Demir Grup Sivasspor çıktı. Daha maça kadar çok zamanımız var. İnşallah camiamız adına hayırlı olur. İnşallah Demir Grup Sivasspor'u da eleyip çeyrek finale kalırız."

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