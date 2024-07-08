Adana Demirspor yeni teknik direktörü Michail Valkanis oldu
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktörlüğe Michail Valkanis'in getirildiğini duyurdu.
Adana Demirspor, teknik direktörlük görevine Michail Valkanis'in getirildiğini açıkladı.
49 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Michail Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.
Son olarak Ajax'ta yardımcı antrenörlük yapan tecrübeli teknik adam, Hapoe Tel Aviv ve Eupen'i de çalıştırdı.
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