Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella ile Balotelli tartıştı

Hakem Kadir Sağlam'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Adana Demirsporlu oyuncular galibiyeti kutladı. Bu sırada teknik direktör Montella ile oyuncu Mario Balotelli arasında tartışma çıktı.

Balotelli'nin üzerine yürüyen Montella'yı teknik heyet sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında tartışma sürerken Asbaşkan Metin Korkmaz, Balotelli'yi soyunma odasına götürdü. Futbolcular da Montella'yı uzaklaştırdı.

Daha sonra Montella, taraftarlara üçlü çektirdi, oyuncularla birlikte galibiyeti kutladı.

"Kendisine olan beklentilerimiz daha büyük"

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, büyük takımların bu tür maçları da kazanmak zorunda olduğunu, galibiyetten mutluluk duyduğunu söyledi.

Maçın zor geçeceğini önceden gördüğünü ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Kompakt oynayan ve iyi defans yapan ve iyi baskı yapan bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyorduk. Aslında çok iyi başladığımız bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sonrasında hemen golü bulduk. Sonrasında tabii biraz böyle yani kendimizi geri çektik gibi ama takımın birlikteliği bizim için çok önemliydi. Sonuna kadar gösterdikleri beraber mücadele için de gerçekten tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı."

Montella, maç sonu Balotelli ile yaşadığı tartışmanın hatırlatılması üzerine, "Kendisine olan beklentilerimiz daha büyük. O yüzden bunu ilettim kendisine. Tabii orada adrenalin bazen başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için orada bitmiştir yani bu olay." diye cevap verdi.