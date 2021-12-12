Adana Demirspor-GZT Giresunspor maçına ilişkin açıklamalar

Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın bekledikleri ve tam hazırlandıkları gibi geçtiğini söyledi.

Giresun ekibinin ligin son 9-10 haftalık periyodundaki iyi performansına değinen Montella, şöyle konuştu:

"Yani çok formda olan bir takım. Rakibi bozan bir takıma karşı da oynayacağımızı biliyorduk. Baktığınızda çocuklarımız da hiçbir şekilde pes etmedi. Sadece ikinci yarının bir 10 dakikalık bölümünde konsantrasyonumuz düştü. Maçı son dakikalarda gelen bir golle kazanacağımızı da söylemiştik futbolcularımıza. O yüzden sonuna kadar inandıkları için onları tebrik etmek istiyorum."

GZT Giresunspor cephesi

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçta öne geçebilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz öne geçseydik daha farklı olabilirdi ama bu saha ve bu zemine rağmen iyi oynadık. Zemin biraz etkiledi oyunumuzu ama oyuncularım müthiş mücadele gösterdi, maçı çok istediler. Kazanmak için elimizden geleni yaptık ama son dakikalarda yediğimiz gol buradan mağlup ayrılmamızı gerektirdi."