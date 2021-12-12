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Spor Adana Demirspor-Giresunspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor-Giresunspor maçı özeti
Spor

Adana Demirspor-Giresunspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor-Giresunspor maçı özeti

Adana Demirspor-Giresunspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor-Giresunspor maç sonucu kaç kaç bitti? Adana Demirspor-Giresunspor maçı kim yendi? soruları hem Adana Demirspor hem de Giresunspor taraftarı tarafından merak ediliyor. Süper Lig 715 hafta maçlarda Adana Demirspor karşılaşması futbolseverler tarafından yakıdan takip edilmekte. Peki Adana Demirspor maçı skoru kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-12-12 14:16:00 - 2021-12-12 14:39:54
Adana Demirspor-Giresunspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor-Giresunspor maçı özeti

Adana Demirspor, 21  puana sahip olurken, Giresunspor’un ise puan durumu 20. Giresunspor Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor’a konut oluyor.  Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayan maç Adana Demirspor-Giresunspor maçı hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Ligde 20 puanla 10'uncu sırada yer alan mavi-lacivertliler, 12. sırada bulunan Karadeniz ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Adana Demirspor'da takımla antrenmanlara başlayan Younes Belhanda ve Lucas Castro, teknik direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi durumunda yeşil-beyazlılara karşısında forma giyebilecek.

Adana Demirspor-Giresunspor maçı kaç kaç?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'a kaybeden Adana Demirspor bugün sahasında son 4 maçında 4 galibiyet alan Giresunspor'u konuk ediyor.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 13:30'da başlayan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, Skorer Canlı Anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR: 0-0 (İkinci yarı oynanıyor)

Adana Demirspor - Giresunspor mücadelesi başladı. 8. dakika Jonas Svensson, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Okan Koçuk kurtarıyor. 22. dakika GZT Giresunspor takımı Magomed Suleymanov ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Magomed Suleymanov tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Adana Demirspor-Giresunspor 11'leri

Adana Demirspor: Muriç, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Metehan, Yunus Akgün, Akintola, Balotelli

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Diabate, Sergio, Shapi, Balde.

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