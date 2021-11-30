Adana Demirspor farklı kazandı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 2. Lig takımı Serik Belediyespor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 5-0'lik skorla mağlup etti.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibinin üstünlüğü ile sona erdi.
Adana Demirspor'un gollerini 10. dakikada Balotelli, 14. dakikada Yunus Akgün, 26 ve 33. dakikalarda Bjarnason ve 41. dakikada Metehan Mimaroğlu attı.
Karşılaşmayı 5-0 kazanan Adana Demirspor, 5. tura çıktı.
Adana Demirspor: 5 - Serik Belediyespor: 0
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Şener, Anıl Usta
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Sinan Kurt (Dk. 46 İzzet Çelik), Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Stambouli), Bjarnason (Dk. 64 Vargas), Gökhan İnler, Balotelli (Dk. 64 Assombalonga), Yunus Akgün (Dk. 46 Akintola)
Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Ahmet Şahbaz (Dk. 46 Ergün Nazlı), Burak Sürmeli, Sezer Yıldırım, Çınar Tarhan (Dk. 78 Yusuf Çelik), Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 65 Atakan Arslan), Ferdi Konak, Okan Yıldız, Furkan Yaman (Dk. 84 Cem Karaca), Burak Göksel, Zafer Şensoy (Dk. 65 Fuat Bavuk)
Goller: Dk. 10 Balotelli, Dk. 14 Yunus Akgün, Dk. 26 ve Dk. 33 Bjarnason, Dk. 41 Metehan Mimaroğlu (Adana Demirspor)
Sarı kart: Dk. 39 Burak Göksel (Serik Belediyespor)