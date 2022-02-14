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Spor Adana Demirspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Spor

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Adana Demir Beşiktaş maçı ne oldu? Süper Lig'de 25.hafta 14 Şubat Pazartesi akşamı oynanan iki maçla tamamlandı. Futbolseverler ise Adana Demir-Beşiktaş maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2022-02-14 21:12:00 -
Adana Demirspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de 25.haftanın maçlarının tamamlanmasıyla futbolseverler alınan sonuçları araştırmaya başladı.

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı saat 20.00’de başladı. Mücadele Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

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