Adana Demirspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Adana Demir Beşiktaş maçı ne oldu? Süper Lig'de 25.hafta 14 Şubat Pazartesi akşamı oynanan iki maçla tamamlandı. Futbolseverler ise Adana Demir-Beşiktaş maçının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı ne oldu?
Süper Lig’de 25.haftanın maçlarının tamamlanmasıyla futbolseverler alınan sonuçları araştırmaya başladı.
Adana Demirspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Adana Demirspor-Beşiktaş maçı saat 20.00’de başladı. Mücadele Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.