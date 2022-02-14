Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ilk 11'i
Süper Lig'de 25.hafta 14 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak iki maçla noktalanacak. Futbolseverler ise Adana Demirspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'ini araştırmaya başladı. Peki, Adana Demir Beşiktaş maçı 11'i açıklandı mı?
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25.haftanın kapanışında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, karşılaşmanın 11'leri açıklandı mı?
Adana Demirspor-Beşiktaş maçı ilk 11'i
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 7'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.
Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor.
Adana Demirspor'da, sakatlığı bulunan Simon Deli siyah-beyazlı takım karşısında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı.
Muhtemel 11'ler şöyle:
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Alper, Gökhan, Sinan, Belhanda, Vargas, Yunus, Balotelli
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Ghezzal, Atiba, Emirhan, Alex, Larin, Batshuayi