Adana Demirspor 90+3'de devirdi
Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 1-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 90+3'te Benjamin Stambouli kaydetti.
Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 1-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 90+3'te Benjamin Stambouli kaydetti.
Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk etti.
Karşılaşma Adana Demirspor'un 90+3. dakikada Stambouli ile bulduğu golle 1-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 23'e yükseltirken Giresunspor 19 puanda kaldı.