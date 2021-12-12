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Spor Adana Demirspor 90+3'de devirdi
Spor

Adana Demirspor 90+3'de devirdi

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 1-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 90+3'te Benjamin Stambouli kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 15:29:00 - 2021-12-12 15:34:12
Adana Demirspor 90+3'de devirdi

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Zorlu mücadelede kazanan taraf 1-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 90+3'te Benjamin Stambouli kaydetti. 

Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk etti.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 90+3. dakikada Stambouli ile bulduğu golle 1-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 23'e yükseltirken Giresunspor 19 puanda kaldı.

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