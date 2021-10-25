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Spor Adana Demirspor 1 puana 90+7'de uzandı
Spor

Adana Demirspor 1 puana 90+7'de uzandı

Süper Lig'in 10. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor mücadelesi 1-1 eşitlikle sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 08:17:00 -
Adana Demirspor 1 puana 90+7'de uzandı

Karşılaşmanın 5. dakikasında Gradel'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

7. dakikada Sivasspor öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla topla buluşan Gradel'in ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-0.

31. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Orta alandan gönderilen uzun topta rakip defansın arkasına sarkan Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural mutlak bir golü önledi.

38. dakikada Balotelli'nin sol çaprazdan kullandığı frikikte top baraja çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Kayode'nin sağ kanattan altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topu, rakip defans oyuncuları son anda araya girerek uzaklaştırdı.

50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan rakip ceza sahasına gönderdiği topa Gradel dokunamayınca, Sivasspor mutlak bir golden oldu.

53. dakikada sol çaprazdan topla ceza alanına giren Henrique'nin altıpasa gönderdiği meşin yuvarlak, defansa çarparak kornere çıktı.

65. dakikada Henrique'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

77. dakikada Akintole'nin sağ kanattan rakip ceza sahasına yerden gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural son anda uzanarak kontrol etti.

90. dakikada Adana Demirspor kontra atakla tehlikeli geldi. Assombalonga'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutta top defansa çarparak uzaklaştı.

90+4. dakikada konuk ekip penaltı kazandı.

90+7. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Balotelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Maçın ardından soyunma odasına giden koridorda iki takım futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Basın mensupları Adanaspor Teknik Direktörü Montella'yı protesto etti

Karşılaşma sonrasında kaleci Ferhat Kaplan'ın kale arkasındaki top toplayıcı çocuk ile bir basın mensubuna hakaret ettiğini öne süren medya çalışanları, basın toplantısında protestoda bulundu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısı için salona gelen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuşmasına başlamadan önce bir basın mensubu, kaleci Ferhat'ın top toplayıcı çocuğa ve bir gazeteciye hakarette bulunduğunu ileri sürdü.

Aynı basın mensubunun yaşananlar nedeniyle kaleci Ferhat'ı ve Adana Demirspor'u protesto ettiklerini söylemesi üzerine gazeteciler, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı.

Bunun üzerine Montello da açıklama yapmadan salondan çıktı.

 

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