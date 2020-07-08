Adana Çukuroava Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri taban puanları

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi : 150.000

Milli-Spor Çıkışlı :150.000

Çukurova Üniversitesi BESYO

1987 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak Beden Eğitimi Öğretmenliği alanında lisans eğitimi vermek üzere kurulmuş olan okulumuz, 1991 yılında ise yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Günün değişen koşullarına uyarak 1994 yılında yüksekokula dönüştürülmüştür.

Antrenörlük Eğitimi bölümü, 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında özel yetenek sınavıyla seçilen, (15) 30 öğrenci ile Çukurova Üniversitesinin Balcalı Kampüsünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Bugün Yüksekokulumuza bağlı faaliyet gösteren Antrenörlük Eğitimi Bölümünde; Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Atletizm ve Aletli Cimnastik olmak üzere 9 temel branşta antrenör yetiştirilmektedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü, bölüm öğrencileri yanında BESYO' nun Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümleri başta olmak üzere, Eğitim, Fen Edebiyat, Ziraat, Su Ürünleri,Mühendislik, Eczacılık Fakülteleri ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin spor derslerini de üstlenerek, üniversite içinde geniş bir eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Çukurova Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde eğitimlerini başarı ile tamamlayan mezunlara Antrenör lisans diploması verilmektedir.

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

1987 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 1994 Yılında Ç.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. Antrenörlük ve ardından Yöneticilik Bölümlerinin kurulmasıyla Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin aldığı formasyon eğitimiyle beraber sadece öğretmen eğitimine konsantre olmuştur. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretimde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar.

Spor Yöneticiliği Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu “Spor Yöneticiliği Bölümü” merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci alan dört yıllık bir eğitim programıdır. Spor Yöneticiliği bölümünde İsteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Spor yöneticiliği bölümünde, yönetim bilimleri ve spor bilimleri dersleri yanında genel kültür dersleri verilmektedir. Spor Yöneticiliği Bölümü; kamu ve özel sektördeki sporla ilgili kurumların yanı sıra spor endüstrisi, rekreasyon ve boş zamanların değerlendirilmesine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarla, okullara ve üniversitelere hizmet verebilecek kalifiye insan kaynağını yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

{relation id:849730 slug:'ankara-universitesi-besyo-taban-puanlari-2019'}

{relation id:847603 slug:'manisa-celal-bayar-universitesi-besyo-taban-puanlari-2019'}

{relation id:847591 slug:'kastamonu-universitesi-besyo-taban-puanlari-2019'}

{relation id:847464 slug:'konya-selcuklu-universitesi-besyo-taban-puanlari-2019'}

{relation id:846385 slug:'erzurum-ataturk-universitesi-besyo-taban-puanlari-2019'}

{relation id:844297 slug:'istanbul-universitesi-besyo-taban-puanlari-2019'}