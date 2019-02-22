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Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı değişti

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 00:00
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı değişti

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirildi.


Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklifle Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi şeklinde değiştirildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 00:00
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