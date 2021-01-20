Adalet hizmetlerinde kullanılan 5 mobil uygulamaya yoğun ilgi

Adalet Bakanlığı, teknolojinin imkanlarını kullanarak vatandaşların adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyor. Adalet Bakanlığı, geliştirdiği “Celse Mobil" uygulamasını App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak avukatların hizmetine sundu. Celse Mobil uygulaması ile avukatlar, yargı birimlerinde bulunan vekili oldukları davaların duruşma bilgilerine aylık, günlük ve anlık olarak ulaşabiliyor. Uygulama ile duruşma hakimi ile ilgili izin bilgileri, ajanda özelliği ile aylık duruşma takvimi, avukatların duruşmasının bulunduğu yargı biriminin o gün bulunan duruşma bilgileri, mahkemelerin duruşma listesindeki duruşmalardan hangilerinin tamamlandığı bilgisi, o an hangi duruşmanın devam etmekte olduğu ve sıra bekleyen duruşmalar takip edilebiliyor. Ayrıca avukatların kendi duruşmalarının ne kadar süre sonra başlayacağı bilgisi, mazeret bildirimi gönderebilme, dosya kapak bilgilerini ve evraklarını görüntüleyebilme, izin verdikleri takdirde dosya safahatine ilişkin bildirimlere ulaşabilme ve yine uygulama üzerinden e-duruşmaya katılım sağlayabilme gibi birçok hizmete telefon üzerinden ulaşılabiliyor.

E-Adalet Vatandaş Mobil uygulaması

Bakanlık tarafından geliştirilen bir diğer mobil uygulama da "e-Adalet Vatandaş Mobil" uygulaması. App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilen uygulama ile vatandaşlar artık zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde adli ve idari yargıda yer alan dosyaları hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Ayrıca dosya bilgileri ile devam eden davaların takibi de yine uygulama üzerinden yapılabiliyor.

Uzlaştırmacılara özel e-Uzlaştırıcı Mobil uygulaması

Uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yöntemleri üzerinde çalışan Adalet Bakanlığı, uzlaştırmacılara yönelik olarak da "e-Uzlaştırmacı Mobil" uygulaması geliştirdi. Uygulama sayesinde uzlaştırmacılar kendilerine atanan dosyayı kabul/red işlemi yapabiliyor, dosya atandığında bildirim alabiliyor, dosya kapak bilgileri, taraf bilgileri ve kabul ettikleri dosyaları görüntüleme işlemi ile birlikte evrakları mobil cihazlarına indirebiliyor. Test çalışmaları devam eden uygulamada yapılacak her yeni versiyon yüklemesinde mobil uygulama ile portal üzerinden yapılan işlem ve hizmetler entegre olacak şekilde güncelleme yapılıyor.

Adalet Bakanlığının geliştirdiği bir diğer uygulama da "e-Arabulucu Mobil" uygulaması. E-Arabulucu Mobil uygulaması, diğer uygulamalar gibi App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak arabulucuların hizmetine sunuldu. Arabulucular, uygulamada dosyalarını kontrol edebiliyor, dosya kabul-red işlemi yapabiliyor ve kendilerine dosya atandığında bildirim alabiliyor. Dosya kapak bilgileri, taraf bilgileri ile kabul ettikleri dosyalardaki evrakları görüntüleme işlemini yapabiliyor.

Bakanlığın bilirkişilere yönelik hazırladığı "e-Bilirkişi Mobil" uygulaması yine dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama ile bilirkişiler dosya atandığında bildirim alıyor, dosya kapak bilgileri, taraf bilgileri ve kabul ettikleri dosyaları görüntüleme işlemi ile birlikte evrakları mobil cihazlarına indirebiliyor.

E-Devlet üzerinden 26 başlıkta hizmet sunuluyor

Kamu hizmetlerinin sunumunda kalite ve etkinliğin artırılması için oluşturulan e-Devlet uygulaması kapsamında Adalet Bakanlığı bugüne kadar toplam 26 başlıkta hizmet sunuyor.