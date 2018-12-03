0553 313 94 23

Adalet Bakanlığı'ndan Akın İpek açıklaması!

Adalet Bakanlığı, Akın İpek'in İngiltere'den iade sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatılmış ve Ankara'ya çağrılmıştır" dedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:18
Adalet Bakanlığı'ndan Akın İpek açıklaması!

Adalet Bakanlığı, firari FETÖ sanığı Akın İpek'in İngiltere'den iadesine ilişkin davada, Bakanlık tarafından gönderilen 87 sayfalık metne ek olarak Londra Adalet Müşavirliği tarafından eklenen ve bazı sosyal medya sitelerinde paylaşılan bilgi notu nedeniyle inceleme başlattı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Londra Adalet Müşavirinin de Ankara'ya çağrıldığı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle, "FETÖ firari sanıklarının İngiltere’den iadesi sürecinde gündeme gelen ve içeriğinde Yargıtay içtihatlarıyla ilgili değerlendirmeler bulunan bir yazıyla ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur. Bakanlığımız, sosyal medyada dolaşan haber ve yorumlar üzerine hemen bir inceleme başlatmıştır. Akın İpek davası olarak da bilinen iade davasında, İngiliz mahkemesince ek bilgi talepleri, mahkeme kararında da değinildiği üzere, Bakanlığımız tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılanmış, bu bilgi ve belgeler usulüne uygun olarak 13.09.2018 tarih ve 98696 sayılı yazı ile diplomatik yoldan gönderilmiştir. Bu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmeler yer almamaktadır."

"Ankara'ya çağrılmıştır"

"Sanık ve avukatlarının, Türkiye'deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bir bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir. Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı; herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir. Dış muhataplarımızın (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Londra Adalet Müşaviri hakkında 30.11.2018 itibarıyle inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrılmıştır."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 14:18
  1. Ankara
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Akın İpek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pisti ıskalayan paraşütçü, aydınlatma direğine takıldı
    1. Pisti ıskalayan paraşütçü, aydınlatma..
    2. Eski Galatasaraylı futbolculardan..
    3. İstanbul'da 48 suikast silahı ele..
    4. AK Partili vekilin kardeşi ölü bulundu
    5. "Kinyas ve Kayra 18 Yaşında" sergisi..
    6. Cezayir'de Suudi Veliaht Bin Selman'ı..
    7. Mısır Kıpti Kilisesinden Suudi..
    8. İsrailli oyun şirketi Playtika, Alman..
    9. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    10. İran Meclis Başkanı Laricani'den..
    11. Enflasyon zirveden düşüşe geçti
    12. Bakanlıktan engellilere gündüzlü bakım..
    13. HDP'liler Öcalan için Meclis'te açlık..
    14. Gazze'de "İsrail adına casusluktan" 6..
    15. İstanbul'da çok sayıda suikast silahı..
    16. Semt pazarında yankesici arbedesi
    17. Galatasaray, Keçiörengücü maçı..
    18. Ürdün "Uluslararası Kudüs'e Destek..
    19. İsrail ile işbirliği yaptılar! Mahkeme..
    20. VakıfBank, mobil bankacılık..
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    AK Parti Kars’ta MHP’ye destek verecek
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...