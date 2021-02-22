Kamu kurum ve kuruluşlarına 2021 yılında 100 bini aşkın personel alınacağı biliniyor. Şimdiye kadar 35 bini aşkın alımla ilgili süreç başlatıldı. Son olarak adalet Bakanlığı’nın da önemli bir alım gerçekleştirileceği duyuruldu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Peki, zabıt katibi nasıl olunur?

Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı ne zaman başvurular ne zaman başlayacak?

Adalet Bakanlığı alımıyla ilgili detaylar henüz yayımlanmadı. Alımlarla ilgili ilanın önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. İlan yayımlandığında haberlerimizde yer alacak. Zabıt katibi olmak isteyenler başvuru şartlarını merak ediyor. İlan yayımlanmadığı için aranan şartlar henüz bilinmiyor. Ancak önceki alımlarda aranan şartlar şöyleydi:

Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak.