  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavları ertelendi mi?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavları ertelendi mi?

Adalet Bakanlığı, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavları yapılacaktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından Adalet Bakanlığı'nca yapılan yazılı ve sözlü sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak edildi. Peki, Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavları ertelendi mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-27 23:48:00 -
Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavları ertelendi mi?

Adalet Bakanlığı sınavları iptal mi oldu, ertelendi mi? 2021 Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavları için açıklama...

Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavları ertelendi mi?

Adalet Bakanlığı, 30 Nisan 2021 ile 17 Mayıs 2021 arasındaki yazılı ve sözlü sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021- 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan; hakim ve savcı adaylığı mülakatları, icra müdür ve müdür yardımcılığı mülakatları, bakanlığımız taşra teşkilatı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavları, bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile ceza ve infaz kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy- kilo ölçümü, uygulamalı veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pentagon çark etti: Sehven söylendi
Dünya

Pentagon çark etti: Sehven söylendi

Afganistan'daki ABD misyonunun 1 Mayıs'ta çekileceğini açıklayan Pentagon Sözcüsü Kirby, İfadeleri yanlışlıkla söylediğini açıkladı...
'Filozof' Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı
Gündem

'Filozof' Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı

Bir dönem gündeme oturan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Kayalar, verdiği röportajda yeni hedefini açıkladı...
Biden'ın 'soykırım' küstahlığına karşı Türkiye'den bomba hamle gelebilir!
Gündem

Biden'ın 'soykırım' küstahlığına karşı Türkiye'den bomba hamle gelebilir!

Bloomberg'de yer alan bir iddiaya göre ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" skandalı karşı Türkiye, terör örgütü PYD'ye operasyon düzenleyebi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay