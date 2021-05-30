Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına binlerce kişi girdi

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ceza hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırma müessesinde aktif rol almak için zorunlu eğitimlerini tamamlayan ve sınava girmeye hak kazanan yaklaşık 40 bin uzlaştırmacı adayı başarı için ter döktü.

Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına bağlı olarak 27 bin 367 uzlaştırmacı sicile kayıtlı olarak sistemde aktif rol alıyor.

Bakanlık, ihtiyaç doğrultusunda bugün yapılan sınav sonucuna göre 5 bin uzlaştırmacıyı daha sisteme dahil edecek.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van'da yapılan sınavlarda zorunlu eğitimleri tamamlayan yaklaşık 40 bin adaydan sınav sonucuna göre sisteme dahil edilecek 5 bin kişi ile ülke genelinde uzlaştırmacı sayısı 32 bini aşacak.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin temel vizyonu olan güven veren ve erişilebilir adalet sisteminin önemli bir parçası olan uzlaştırma, ülke genelinde her geçen gün yaygınlaşıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili katıldığı birçok etkinlikte alternatif çözüm yollarının önemini vurgulayarak uzlaştırmada, en başta suç mağdurunun haklarının korunduğunu ve suçtan kaynaklanan bir zarar varsa bunun hızlıca telafi edildiğini vurguladı.

Mağdurların zararı hızlı şekilde telafi ediliyor

Uzlaştırma müessesesi hukuka ilk kez 1 Haziran 2005'te girdi ve 2016'da revize edildi ve 2017'den bu yana büyük başarıyla yürütülüyor. Uygulamada dosyalar genellikle toplumsal dayanışma örneği olan edimlerle sonuçlandırılıyor. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlı şekilde telafi ediyor.

Uzlaştırmaya tabi dosyalardan yüzde 83'ü uzlaşıyla sonuçlandı

Dosyaların daha az masrafla ve daha kısa sürede çözümünü sağlayan uzlaştırma, tarafların memnuniyeti ve uzlaşması temelinde uygulanıyor. Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uygulama ile 1 Ocak 2017’den bugüne kadar 987 bin 647 dosyada uzlaşma sağlandı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda başarı oranı yüzde 83 oldu.

Kamusal barışa katkı sağlıyor

Ceza anlaşmazlıklarını dostane yöntemlerle çözen uzlaştırma, kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemek suretiyle kamusal barışın yeniden tesisine hizmet ediyor. Toplumun adalet tecrübesinin artmasına ve sorunların adli birimlere yansımadan toplum içerisinde sulh ile çözülmesini sağlayarak taraflar arasında sürekli olarak yinelenebilecek uyuşmazlıkları çözerek yeni suçların önüne geçiyor. Onarıcı adalet kurumu olan uzlaştırma mahkemelerin iş yükünü azaltırken, söz konusu birimlerde yapılan giderlerden de tasarruf edilmesini sağlıyor.

Soruşturma evresinde soruşturmayı yürüten savcı, mahkeme aşamasında da hakim tarafından suçun uzlaştırma kapsamında olduğu kanaatine erişilmesi üzerine dosya, uzlaştırma bürosuna gönderiliyor. Uzlaştırma, cumhuriyet başsavcılığı tarafından görevlendirilen tarafsız ve bağımsız bir uzlaştırmacı kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Tarafların kabulüyle başlayıp özgür iradeyle devam ediyor

Uzlaştırma süreci, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Taraflar, uzlaşma teklifini kabul ederlerse müzakere aşamasına geçiliyor. Anlaşma konusu edimi de yine taraflar belirliyor. Süreçte, mağdur ve fail görüşmeleri uzlaştırmacılar eşliğinde yapılıyor.

Taraflar, uzlaşma edimi olarak mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dileme, maddi veya manevi zararın karşılanması, bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağışta bulunma, kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma, şüphelinin topluma faydalı birey olmasını sağlayacak programa katılması gibi edimleri, anlaşma konusu olarak belirleyebiliyor.