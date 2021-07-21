  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Denizde çıkan hortum paniğe neden oldu
Tibet Platosu'nda bilinmeyen 28 farklı virüs örneği tespit edildi
Zıpkınla avlanırken kaybolmuştu: Cansız bedenine ulaşıldı
Hacılar, bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamaya devam etti
Gündem Adalet Bakanlığı uzlaştırma verilerini açıkladı
Gündem

Adalet Bakanlığı uzlaştırma verilerini açıkladı

Adalet Bakanlığı uzlaştırma istatistiklerini paylaşarak, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranının yüzde 83 olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 21:04:00 -
Adalet Bakanlığı uzlaştırma verilerini açıkladı

Adalet Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından uzlaştırma istatistiklerini paylaştı. Buna göre, “Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83, sisteme giren toplam dosya sayısı 2 milyon 1548, uzlaşma teklifi olumsuz sonuçlanan dosya sayısı 772 bin 756, uzlaştırma müzakeresi tamamlanan dosya sayısı 1 milyon 228 bin 792, uzlaşma ile sonuçlanan dosya sayısı 1 milyon 18 bin 436” olarak açıklandı.

Bakanlık, 1 Haziran 2005'ten itibaren uygulanan uzlaştırma kurumunun 2016 yılının aralık ayında kurumsal bir yapıya kavuşturulduğunu, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde kurum etkin ve yaygın bir şekilde uygulandığını da belirtti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay