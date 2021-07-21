Adalet Bakanlığı uzlaştırma verilerini açıkladı

Adalet Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından uzlaştırma istatistiklerini paylaştı. Buna göre, “Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83, sisteme giren toplam dosya sayısı 2 milyon 1548, uzlaşma teklifi olumsuz sonuçlanan dosya sayısı 772 bin 756, uzlaştırma müzakeresi tamamlanan dosya sayısı 1 milyon 228 bin 792, uzlaşma ile sonuçlanan dosya sayısı 1 milyon 18 bin 436” olarak açıklandı.

Bakanlık, 1 Haziran 2005'ten itibaren uygulanan uzlaştırma kurumunun 2016 yılının aralık ayında kurumsal bir yapıya kavuşturulduğunu, 1 Ocak 2017'den itibaren Türkiye genelinde kurum etkin ve yaygın bir şekilde uygulandığını da belirtti.