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Ekonomi Adalet Bakanlığı temizlik işçisi alımı ne zaman?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı temizlik işçisi alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı, bünyesine 1142 temizlik işçisi alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alımlar için başvuru işlemleri 4 Mart tarihinde başlamıştı. Başvurular, 8 Mart tarihinde tamamlandı. Başvuruların sona ermesi üzerine birçok kişi, söz konusu işçi alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı temizlik işçisi alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı temizlik işçisi alımı için kura çekimi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 23:14:00 -
Adalet Bakanlığı temizlik işçisi alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı sürekli işçi istihdam ilanı yayımladı. 1142 temizlik işçisi alınacağını duyuran Adalet Bakanlığı başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden aldı.

Adalet Bakanlığı temizlik işçisi alımı için kura çekimi ne zaman?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından kura çekimi gerçekleştirilecek. Söz konusu kura çekimi 17 Mart 2021 tarihinde saat 11:00’da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda yapılacak. Adaylar, koronavirüs salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılım sağlayamayacak. Kura çekimi, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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