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Ekonomi Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımına başladı
Ekonomi

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımına başladı

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve İşaret Dili Tercümanı Personel İstihdamı Sınav İlânını duyurdu

Yeniakit Publisher
2021-02-23 13:51:00 -
Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda; “Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.605 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 700 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C),  110 sözleşmeli şoför (EK-1/D), 25 sözleşmeli aşçı (EK-1/E)  ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/F) olmak üzere toplam 5.075 personel alınacaktır.” denildi.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021-12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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