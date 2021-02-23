  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı merkez ve merkez atamalı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere açıkladığı pozisyonlara 237 sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 13:53:00 -
Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki Bakanlık duyurusunda “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir unvan ve mahal için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre yapılacak yerleştirme ile Ek-1 listede belirtilen 237 pozisyona personel alımı yapılacaktır.” denildi.

Adaylar pozisyonlardan sadece bir mahal ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

Adaylar başvurularını 23/02/2021 - 12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav sonuçları ve pozisyonlara alınmaya hak kazananlar Bakanlığın internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilân edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...
Gündem

Yusuf Alabarda: S-400 tali bir mesele asıl mesele...

S-400 meselesinin Türkiye ve ABD arasında tali bir mesele olduğunu belirten Strateji Uzmanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Al..
İran'dan kriz çıkaracak adım! Kardeş ülkede saldırı düzenlendi
Dünya

İran'dan kriz çıkaracak adım! Kardeş ülkede saldırı düzenlendi

Pakistan sınır hattında bulunan Panjgur bölgesindeki tüccarlara İran güçleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 10 kişi ölürken çok sayıda ki..
Tehlikeli oyun... ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye sokmak istiyorlar!
Gündem

Tehlikeli oyun... ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye sokmak istiyorlar!

ABD’nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği silahlar ve kampta eğitim verilen teröristler kanlı eylemler için Türk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay