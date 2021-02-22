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Ekonomi Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları | Adalet Bakanlığı 13 bin 202 personel alımı yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanı Gül, "Çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi iş başvuru şartlarını, alımların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ne? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Yeniakit Publisher
2021-02-22 10:13:00 -
Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı ekranı | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Alımlarla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Adalet Bakanlığı personel alımı detayları açıklandığında haberlerimizde yer alacak.

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