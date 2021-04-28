Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sınavı ertelendi mi? CTE alımı sözlü yazılı sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı CTE alımına yönelik yazılı sınav ile mülakat sınavına ilişkin açıklama yaptı. Adalet Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden de bir açıklama yaparak, “Adalet Bakanlığı, Kovid-19 salgınına yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak sınav ve mülakatları ileri bir tarihe erteledi” şeklinde mesaj paylaştı.

Bakanlığın resmi web sayfasında ise şu duyuru yer aldı:

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sınavları ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sınavların ertelendiği açıklandı.

Adalet Bakanlığı ertelenen sınavları hangileri?

– Hâkim ve Savcı Adaylığı mülakatları,

– İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları,

– Bakanlığımız taşra teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavları,

– Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Ceza ve İnfaz Kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü, uygulamalı ve/veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır.