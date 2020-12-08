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Ekonomi Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Resmi Gazete'de 11 Kasım tarihinde ilan yayımlanmıştı. Yayımlanan ilanda 7 farklı kadroda alım yapılacağı bilgisi verilmişti. Adalet Bakanlığı personel alımları başvuruları 11- 25 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden tamamlandı. İstatikçi, mimar, psikolog ve pedagog gibi birçok alanda kamu personeli alımı gerçekleştirilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımları başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:39:00 -
Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alım duyurusunu yayımlayarak başvuruları almaya başlamıştı. E-Devlet üzerinden yapılan Adalet Bakanlığı kamu personeli alımları başvuruları tamamlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi 11 Kasım tarihinde başlamıştı. Resmi Gazete'de hangi kadrolardan Adalet Bakanlığı'na alım yapılacağı da duyuruldu. Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görevlendirmek üzere; 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı,12 istatistikçi, 3 mimar, 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı olacak. Adalet Bakanlığı personel alımı son başvurular 25 Kasım tarihinde alınmıştı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımları başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alımları için son başvurular 25 Kasım 2020 tarihinde alınmıştı. Adalet Bakanlığı kamu personeli başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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