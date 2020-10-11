Adalet Bakanlığı alımları | Adalet Bakanlığı hakim ve savcı sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı alımı için başvuruda bulunan adli yargı hakim ve savcı adayları sınavlarını ne zaman yapılacağını sorgulamakta. Adalet Bakanlığı bin adli yargı hakim ve savcı adayı başta olmak üzere toplamda bin 200 hakim ve savcı alımı yapacak. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı başvurusunu kaçıranlar, geç başvurularını 23 Ekim 2020”de yapabilecek. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı için başvuruda bulunlar için sınavlar 21-22 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.

Adalet Bakanlığı hakim savcı konuları neler?

Adalet Bakanlığı hakim ve savcılık sınavına girecek adaylar, sınav konularını merak ediyor. Adalet Bakanlığı hakim ve savcı sınavları Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi, Ortak Alan Bilgisi Testi, Adli Yargı Testi ve Adli Yargı Testi konularından sorular sorulmakta.

Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı sınavı detayları için tıklayınız.