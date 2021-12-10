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Ekonomi Adalet Bakanlığı, 200 personel alacak
Ekonomi

Adalet Bakanlığı, 200 personel alacak

Adalet Bakanlığı, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına 200 personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 07:43:00 -
Adalet Bakanlığı, 200 personel alacak

Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenleri sevindirecek haber Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayınlanan habere göre, bakanlık, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına personel alımı yapacak.

200 personel istihdam edilecek

İlanda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalışmak üzere 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacının istihdam edileceği ifade edildi.

Başvurular e-devlet üzerinden

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

13 Aralık 2021 tarihinde başlayacak başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde sona erecek.

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