Adalet Bakanı'ndan erken seçim açıklaması! 'Ülkemiz için hayırlı olsun'

Bakan Gül, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminlerine yönelik paylaşımda bulundu.

Gül, paylaşımında, "24 Haziran'da yapılacak seçim milletimiz için ülkemiz için hayırlı olsun. İstikrarlı ve güçlü Türkiye için milletimiz en güzel kararı verecektir." değerlendirmesini yaptı.