0553 313 94 23

Adalet Bakanı Gül'den OHAL açıklaması!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katılmış olduğu sempozyumjda, "OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak. Ancak, OHAL'in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir" dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
Adalet Bakanı Gül'den OHAL açıklaması!

Adalet Bakanı Gül, Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen “Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu" na katıldı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde düzenlenen sempozyuma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi de katıldı.

"KARARLI MÜCADELE SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR"

"OHAL uygulaması bir kaç gün içinde sona ermiş olacak" diyen Bakan Gül, "Ancak, OHAL'in kalkıyor olması terörle mücadelenin sona ereceği anlamın asla gelmemelidir. OHAL süresi sona erecek ama FETÖ başta olmak üzere, Türkiye'yi kıskaca almak isteyen bütün terör örgütleriyle en kalıcı, en kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir" dedi.

"2 BİN 382 SANIĞA CEZA"

FETÖ ile mücadelede yargılamayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Gül, “15 Temmuz, aynı zamanda Türk Yargısının alnının akıyla çıktığı büyük sınavlarından biridir. Darbeler Türk yargısını, vesayet merkezlerinin kondisyon alanına dönüştürmüştür. Tarihimizde ilk kez Türk yargısı bu rolü reddetmiştir. 15 Temmuz kalkışmasının sıcak dakikalarında hızla harekete geçmiş, cesaretle darbecilerin üstüne gitmiştir. Kalkışmanın asli failleri, yani o gece kalkışmaya eylemli olarak katılan FETÖ'nün silahlı ve sivil unsurları hakkındaki yargılamalar kesin hüküm yolunda hızla ilerlemektedir. Doğrudan darbe teşebbüsüyle ilgili olan soruşturmalar bir dosya dışında tamamlanmış durumdadır. Mahkemeler önündeki 94 ayrı dosyada 2 bin 161 tutuklu sanığın yargılaması devam etmektedir. 195 dosyada ilk derece mahkemelerindeki yargılamalar tamamlanmış, bunlardan ikisi Yargıtay denetiminden de geçerek kesinleşmiştir. Bu dosyalarda 2 bin 382 sanığa ağırlaştırılmış müebbetten süreli hapis cezalarına kadar değişen tür ve ağırlıkta cezalar verilmiştir" dedi.

"ADİL BİR YARGILAMA YAPILMAKTADIR"

Bakan Gül, "Elbette, mahkemeler bir mahkumiyet otomatı gibi çalışmamakta, suçluyla suçsuzu ayırarak adil bir yargılama yapılmaktadır. Bu çerçevede yargılanıp hak ettiği cezaları alanlar yanında, yargılama sonunda beraat edenler de bulunmaktadır. Savcılarımız iddialarını titiz biçimde takip etmekte, taleplerinin aksine kararları istinaf ve temyiz kanun yollarına taşıyarak hukuki denetim görevlerini titiz biçimde yerine getirmektedir Hiç kimse şehitlerimizin, Ömer Halis Demir'in, Olçoklar'ın kanının yerde kalmasını bizden beklemesin, sonuna kadar Türk milleti, Türk yargısı kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir" diye konuştu.

“FETÖ İLE MÜCADELEDE İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR"

Gül, “FETÖ ile mücadelede iki kırmızı çizgimiz var. Birincisi, bu mücadelenin zafiyete uğramasına asla müsaade etmeyiz. Sürecin sulandırılmasına, amacından, ekseninden kopmasına, suçlular için cezasızlık sonucuna asla tahammül edemeyiz. İkinci kırmızı çizgimiz, hukuktur, adalettir. Mücadelenin yegane başarı ölçüsü, suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı, mağdurla mücrimi ayırmak, ona göre muamele etmektir. Elbette bu mücadelenin yargı boyutunda, hiç kimsenin bağımsız mahkemelere vekaleten konuşma yetkisi bulunmamaktadır. Soruşturma ve kovuşturmalar bağımsız yargı mercilerince yürütülmektedir" dedi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
  1. İstanbul
  2. Abdulhamit Gül
  3. OHAL
  4. Açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternet hızında 91’inci sıradayız
    1. İnternet hızında 91’inci sıradayız
    2. Donald Trump'tan zirve mesajı: NATO..
    3. Brent petrolün varili 74,64 dolar..
    4. Darbedestekçilerine dokunulmadı!
    5. Gürcistan'da madende patlama 4 ölü
    6. Adalet Bakanı Gül'den OHAL açıklaması!
    7. Dünya Kupası'nda Rusya'ya 25 milyon..
    8. Turkcell Global Bilgi sektörünün..
    9. Şile'de haftasonu bilançosu ağır! 2..
    10. 'PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen..
    11. Luis Neto tercihini yaptı! Fenerbahçe..
    12. Putin ve Trump arasında tarihi görüşme!
    13. Yeni bakandan müthiş hamle: Vatandaşa..
    14. Nisan ayı işsizlik rakamları belli oldu
    15. 'Hava saldırısının karşılığı yine hava..
    16. KOSGEB’de yeni dönem başlıyor
    17. Sakarya'da inşaat sırasında evine Hint..
    18. Tarım ÜFE haziranda yükseldi
    19. ‘Savunma Sanayii Başkanlığı’ kuruldu
    20. Türk bankaları hakkında flaş açıklama!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?