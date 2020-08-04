Adalet Bakanı Gül'den Lübnan'a taziye mesajı
ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin, "Kardeş Lübnan halkının yanındayız, acılarını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Gül, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenler için Twitter'dan taziye mesajı paylaştı.
Bakan Gül, şunları kaydetti:
"Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Kardeş Lübnan halkının yanındayız, acılarını paylaşıyoruz."