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Gündem Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na kaset göndermesi
Gündem

Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na kaset göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü tutuklu bazı gazeteciler ve siyasiler yüzünden eleştirince Bakan Gül cevap olarak "Koltuğu için kolunun altında kasetlerle gelen birinin bizlere söyleyeceği lafların hiçbirisini kabul etmiyoruz." diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 01:17:00 -
Adalet Bakanı Gül'den Kılıçdaroğlu'na kaset göndermesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada, Adaletsizlik olduğunu iddia ederek gazeteci ve siyasilerin hapishanede haksız yere tutulduğunu söyledi.

Bakan Gül'den kaset açıklaması

Bakan Gül, 'Nöbetçi Bakan’ uygulaması kapsamında TBMM’de milletvekilleriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği, ’hak ihlali’ kararı çerçevesindeki tartışmalara ilişkin, yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak yorum yapmasının uygun düşmeyeceğini söyledi. Gül, "Hukukçu olarak da böyle bir prensibimiz yok. Biz hakim savcı değiliz. Dolayısıyla bir Adalet Bakanı’nın, yürütmenin mensubu olan birinin, yargıda olan bir konu ile ilgili süreç devam ederken görüş ihsan etmesi hukuk devleti ile bağdaşmaz. Bu prensibi koruyacağım. Ama, AYM kararları bağlayıcıdır, kararları bellidir. Bunun değerlendirmesini mahkemeler yapacaktır. Hukuk devletinde demokrasi, kurum ve kurallarla yürür. Bireysel başvuru hakkını AK Parti getirdi. Hukuk, kişilere göre değil, Anayasa ve kanuna göre davranır. AYM kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz; ama bağlayıcı olduğu konusunda hiçbir şüphe yok" dedi.

Bakan Gül, Kılıçdaroğlu’nun bu konuda kendisiyle ilgili eleştirilerine ilişkin de "Koltuğu için kolunun altında kasetlerle gelen birinin bizlere söyleyeceği lafların hiçbirisini kabul etmiyoruz, ciddiye almıyoruz. Biz yürüyen bir dava ile ilgili hakim, savcının amiri değiliz. Bizde hakim-savcı cübbesi yok." dedi.

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